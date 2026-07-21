Казахстан добыл 45,7 млн тонн нефти в первом полугодии 2026 г.

БАКУ/ Trend/ - Казахстан добыл рекордные 99,6 млн тонн нефти в 2025 году, при этом продолжающиеся проекты по расширению нефтеперерабатывающих мощностей и оптимизации экспортных маршрутов формируют долгосрочную энергетическую стратегию страны.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном правительством Казахстана.

План по добыче нефти на 2026 год составляет 98 млн тонн, что немного ниже уровня 2025 года. В первом полугодии 2026 года добыча нефти достигла 45,7 млн тонн, что соответствует траектории выполнения годового плана.

Добыча газа в 2025 году выросла на 15% и составила 68,2 млрд кубометров, тогда как целевой показатель на 2026 год установлен на уровне 62,8 млрд кубометров. За первое полугодие 2026 года Казахстан добыл 31,9 млрд кубометров газа. Страна также продолжает наращивать мощности в сфере возобновляемой энергетики: из 10 запланированных на 2026 год проектов уже введены в эксплуатацию семь общей мощностью 212 МВт из намеченных 245,8 МВт.

В то же время Казахстан ускоряет усилия по увеличению внутренних мощностей по переработке нефти. Согласно Концепции развития нефтеперерабатывающей отрасли до 2040 года, страна планирует расширить крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы, в том числе Павлодарский нефтехимический завод — с 5,5 млн до 9 млн тонн в год, Шымкентский НПЗ — с 6 млн до 12 млн тонн, а Атырауский НПЗ — с 5,5 млн до 6,7 млн тонн. Кроме того, готовится технико-экономическое обоснование строительства нового НПЗ мощностью 10 млн тонн в год.

В случае реализации этих проектов совокупные мощности Казахстана по переработке нефти могут увеличиться примерно с 17 млн до 37,7 млн тонн в год.

Анализ Trend показывает, что энергетическая стратегия Казахстана все больше ориентируется на достижение баланса между тремя ключевыми задачами: сохранением роста добычи нефти, расширением внутренних перерабатывающих мощностей и повышением гибкости экспортной логистики.

Рекордный показатель добычи в 2025 году отражает эффект от увеличения производства на крупнейших месторождениях, прежде всего на Тенгизе. Вместе с тем несколько более низкий целевой показатель на 2026 год свидетельствует о переходе к более умеренным темпам роста по мере того, как масштабные проекты завершают этапы строительства и наращивания мощностей и переходят к стабильной эксплуатации.

Расширение нефтеперерабатывающих мощностей означает долгосрочный переход к созданию большей добавленной стоимости внутри страны. В настоящее время Казахстан экспортирует большую часть добываемой нефти, тогда как по ряду нефтепродуктов сохраняется зависимость от импорта. Увеличение объемов переработки может сократить эту зависимость и укрепить позиции страны на региональных рынках топлива.

Логистическая составляющая также приобретает все большее значение, поскольку Казахстан стремится диверсифицировать варианты экспорта. Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам KMG Kashagan B.V. Куаныш Кескинбаев сообщил Trend, что Казахстан и Азербайджан работают над оптимизацией цепочек поставок нефти и увеличением объемов транзита по Каспийскому маршруту.

«У нас есть общее соглашение, в рамках которого мы работаем. В соответствии с ним мы постоянно ведем работу по увеличению объемов транзита. Однако, откровенно говоря, самым важным вопросом остается экономическая эффективность маршрута. Поскольку это очень протяженный мультимодальный маршрут, мы сейчас активно работаем над решением этой задачи», — сказал Кескинбаев.

По его словам, в настоящее время через Азербайджан ежегодно транспортируется около 250 тыс. тонн нефти с месторождения Кашаган и порядка 1,5 млн тонн — с Тенгиза.

Он также отметил, что расширение производственных мощностей Тенгиза остается одним из ключевых факторов, влияющих на будущий нефтяной баланс Казахстана.

«В рамках проекта расширения на Тенгизе был введен в эксплуатацию завод третьего поколения, что позволило увеличить добычу на 10–11 млн тонн в год», — подчеркнул Кескинбаев.