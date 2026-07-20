SOCAR и Haimaker.ai продолжают реализацию проекта по созданию суверенной инфраструктуры ИИ (Эксклюзив)

БАКУ/ Trend/ - Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и американская компания Haimaker, специализирующаяся в области искусственного интеллекта, после подписанного в июне соглашения о сотрудничестве продолжают реализацию инициативы по созданию суверенной инфраструктуры ИИ.

Об этом Trend сообщили в компании Haimaker.ai.

Было отмечено, что проект направлен на укрепление цифрового суверенитета Азербайджана и превращение страны в региональный центр вычислительных мощностей ИИ (AI compute) и облачных сервисов.

Данное соглашение официально запустило начальный этап и обеспечило практическую реализацию стратегического рамочного соглашения, подписанного в начале этого года в Вашингтоне между Министерством экономики Азербайджана и Haimaker.ai Inc. в рамках Американо-азербайджанской торгово-деловой конференции.

Подчеркнуто, что одним из ключевых элементов дорожной карты является создание современного дата-центра искусственного интеллекта (AI Data Center), который будет масштабироваться в соответствии с рыночным спросом и инвестиционными этапами. Этот центр рассчитан на обеспечение безопасного хранения и обработки данных внутри страны.

Наряду с этим, Haimaker.ai и SOCAR разрабатывают облачную платформу AI Cloud для государственных структур, бизнес-субъектов и стратегических отраслей промышленности, которая объединит инфраструктурные и энергетические возможности SOCAR с вычислительными мощностями и платформенными решениями Haimaker.ai.

Отметим, что Haimaker.ai - компания, работающая в сфере искусственного интеллекта и цифровой инфраструктуры, со штаб-квартирой в Сан-Франциско. Она помогает государственным структурам и предприятиям внедрять передовые ИИ-решения, обеспечивая при этом локальный контроль над данными, вычислительными ресурсами и системами управления.

Инициатива, реализуемая в Азербайджане, является частью более широкой стратегии компании. Так, Haimaker.ai и ее партнеры объявили о создании сети суверенных дата-центров ИИ в Вьетнаме, начиная с Парка высоких технологий Дананга, общая мощность которых на последующих этапах может достичь 100 МВт.