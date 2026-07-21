Азербайджан наращивает экспорт газа и расширяет географию поставок

БАКУ/ Trend/ - За январь-июнь текущего года экспорт газа из Азербайджана за рубеж составил 12,7 миллиарда кубометров.

Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики Азербайджана.

Согласно информации, этот показатель на 0,6 миллиарда кубометров, или на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За отчетный период 5,9 миллиарда кубометров (на 0,2 миллиарда кубометров, или на 3,3% меньше) от общего объема экспорта азербайджанского газа пришлось на долю Европы, 4,9 миллиарда кубометров (остался на уровне аналогичного периода прошлого года) — Турции (в том числе 3 миллиарда кубометров по TANAP), 1,2 миллиарда кубометров (на 0,1 миллиарда кубометров, или на 9,1% больше) — Грузии, а 0,7 миллиарда кубометров — Сирии.

Недавно комиссар Европейского союза по вопросам энергетики и жилищного строительства Дан Йоргенсен в эксклюзивном интервью Trend заявил, что в настоящее время на долю европейского рынка приходится около половины экспорта азербайджанского газа.

"В январе этого года было осуществлено первое расширение Трансадриатического газопровода — на дополнительные 1,2 миллиарда кубометров в год. Это означает дополнительные поставки газа на европейский рынок в 2026 году. Нельзя забывать и об экономическом эффекте: с момента ввода в эксплуатацию Южный газовый коридор стал важной движущей силой развития экономики Азербайджана. С начала коммерческих поставок по Трансадриатическому газопроводу до 2024 года экспорт газа в Италию, Грецию и Болгарию принес доход в размере около 24 миллиардов евро. Это реальный и ощутимый рост", — отметил он.

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на министерской пленарной сессии на тему "Международное сотрудничество во имя устойчивого и диверсифицированного энергетического будущего", проходящей в рамках Бакинской энергетической недели, заявил:

"Азербайджан экспортирует нефть более чем в 20 стран, а число стран, приобретающих азербайджанский природный газ, достигло 16, что выводит нашу страну в число мировых лидеров по географическому охвату экспорта трубопроводного газа".

П.Шахбазов отметил, что в прошлом году на долю Азербайджана пришлось 8,1% импорта трубопроводного газа в Европейский союз.

"В прошлом году и за первые четыре месяца текущего года Азербайджан экспортировал в Европу 16,7 миллиарда кубометров, в Турцию — 12,8 миллиарда кубометров, в Грузию — 3,3 миллиарда кубометров, а в Сирию — 800 миллионов кубометров газа", — добавил министр.