Обнародованы показатели денежного рынка Азербайджана на 1 июня

БАКУ/ Trend/ - На 1 июня текущего года объем денежной массы в широком понимании (денежный агрегат M3) в Азербайджане составил 51,500 миллиарда манатов.
Согласно статистическому бюллетеню Центрального банка Азербайджана, это на 3,2 миллиарда манатов, или на 6,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
Кроме того, на 1 июня 2026 года объем денежной массы в манатах (денежный агрегат M2) составил 41,962 миллиарда манатов, что на 6,2 миллиарда манатов, или на 17,3% превышает показатель аналогичного периода 2025 года.
Также за отчетный период показатель по денежному агрегату M1 составил 32,642 миллиарда манатов. Это на 4,3 миллиарда манатов, или на 15,1% больше, чем за тот же период 2025 года.
В то же время на 1 июня этого года объем наличной денежной массы вне банковской системы (денежный агрегат M0) составил 18,885 миллиарда манатов, что на 2,7 миллиарда манатов, или на 16,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Параметры денежного рынка
|Объем (млн манатов), на 1 июня 2026 года
|Объем (млн манатов), на 1 июня 2025 года
|Денежная масса в широком смысле (агрегат M3)
|
51500.4
|
48306.0
|Денежная масса в манатах (агрегат M2)
|
41961.8
|
35768.5
|Денежная масса для транзакций (агрегат M1)
|
32641.7
|
28351.5
|Наличная денежная масса вне банков (агрегат M0)
|
18884.8
|
16177.3
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) продолжает принимать меры по повышению эффективности денежного обращения и развитию национальной валюты. Генеральный директор ЦБА Рашад Мамедов в интервью Trend отметил, что в период стремительного развития цифровых платежей наличные деньги остаются важным элементом финансовой системы, и Центробанк проводит в этой сфере сбалансированную политику.
По его словам, основными приоритетами являются обеспечение доступности наличных денег, оптимизация наличного денежного обращения, обновление национальных денежных знаков современными элементами безопасности, укрепление устойчивости платежных систем и расширение сотрудничества с банковским сектором.
Р. Мамедов также подчеркнул, что Центробанк ведет работу над созданием национальных денежных знаков нового поколения. "В 2024 году был проведен общественный опрос для определения новой концепции, а на следующем этапе планируется разработка дизайна и систем безопасности денежных знаков", — заявил он.