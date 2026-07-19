Обнародованы показатели денежного рынка Азербайджана на 1 июня

БАКУ/ Trend/ - На 1 июня текущего года объем денежной массы в широком понимании (денежный агрегат M3) в Азербайджане составил 51,500 миллиарда манатов.

Согласно статистическому бюллетеню Центрального банка Азербайджана, это на 3,2 миллиарда манатов, или на 6,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Кроме того, на 1 июня 2026 года объем денежной массы в манатах (денежный агрегат M2) составил 41,962 миллиарда манатов, что на 6,2 миллиарда манатов, или на 17,3% превышает показатель аналогичного периода 2025 года.

Также за отчетный период показатель по денежному агрегату M1 составил 32,642 миллиарда манатов. Это на 4,3 миллиарда манатов, или на 15,1% больше, чем за тот же период 2025 года.

В то же время на 1 июня этого года объем наличной денежной массы вне банковской системы (денежный агрегат M0) составил 18,885 миллиарда манатов, что на 2,7 миллиарда манатов, или на 16,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Параметры денежного рынка Объем (млн манатов), на 1 июня 2026 года Объем (млн манатов), на 1 июня 2025 года Денежная масса в широком смысле (агрегат M3) 51500.4 48306.0 Денежная масса в манатах (агрегат M2) 41961.8 35768.5 Денежная масса для транзакций (агрегат M1) 32641.7 28351.5 Наличная денежная масса вне банков (агрегат M0) 18884.8 16177.3

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) продолжает принимать меры по повышению эффективности денежного обращения и развитию национальной валюты. Генеральный директор ЦБА Рашад Мамедов в интервью Trend отметил, что в период стремительного развития цифровых платежей наличные деньги остаются важным элементом финансовой системы, и Центробанк проводит в этой сфере сбалансированную политику.

По его словам, основными приоритетами являются обеспечение доступности наличных денег, оптимизация наличного денежного обращения, обновление национальных денежных знаков современными элементами безопасности, укрепление устойчивости платежных систем и расширение сотрудничества с банковским сектором.

Р. Мамедов также подчеркнул, что Центробанк ведет работу над созданием национальных денежных знаков нового поколения. "В 2024 году был проведен общественный опрос для определения новой концепции, а на следующем этапе планируется разработка дизайна и систем безопасности денежных знаков", — заявил он.