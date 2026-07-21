Обнародованы показатели добычи нефти и газа в Азербайджане в январе-июне

БАКУ/ Trend/ - Согласно оперативным данным за январь-июнь текущего года, в Азербайджане было добыто 13,3 миллиона тонн нефти (вместе с конденсатом).

Как сообщили в Министерстве энергетики, 7,9 миллиона тонн добычи пришлось на долю месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли", 1,7 миллиона тонн — "Шахдениз", 0,3 миллиона тонн — месторождения "Абшерон". Добыча нефти (вместе с конденсатом) по SOCAR составила 3,4 миллиона тонн.

За этот период было экспортировано 10,5 миллиона тонн нефти (вместе с конденсатом). Из них 9,5 миллиона тонн пришлось на долю консорциума, 0,7 миллиона тонн — SOCAR, а 0,3 миллиона тонн — JOCAP.

Отметим, что за 6 месяцев текущего года среднесуточная добыча сырой нефти составила 61 тысячу тонн (449 тысяч баррелей), добыча конденсата — 12 тысяч тонн (103 тысячи баррелей). В целом среднесуточная добыча нефти составила 73 тысячи тонн (552 тысячи баррелей).

За отчетный период переработка нефти составила 2,9 миллиона тонн.

За январь-июнь 2026 года в стране было добыто 25,4 миллиарда кубометров природного газа. Из добытого газа 7,3 миллиарда кубометров пришлось на долю "Азери-Чираг-Гюнешли", 13,7 миллиарда кубометров — "Шахдениз", 0,8 миллиарда кубометров — месторождения "Абшерон", а 3,6 миллиарда кубометров — на долю SOCAR.

За этот период экспорт газа за рубеж составил 12,7 миллиарда кубометров. Из этого объема 5,9 миллиарда кубометров было экспортировано в Европу, 4,9 миллиарда кубометров — в Турцию (в том числе 3 миллиарда кубометров по TANAP), 1,2 миллиарда кубометров — в Грузию, а 0,7 миллиарда кубометров — в Сирию.

С момента ввода в эксплуатацию месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" и "Шахдениз" до 1 июля текущего года было добыто около 679,8 миллиона тонн нефти (вместе с газовым конденсатом) и 529,6 миллиарда кубометров газа. С "Азери-Чираг-Гюнешли" было добыто 625,6 миллиона тонн нефти и 251,1 миллиарда кубометров газа, а с "Шахдениз" — около 54,2 миллиона тонн конденсата и 278,5 миллиарда кубометров газа.