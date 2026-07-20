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Президент Ильхам Алиев поздравил Короля Испании

Политика Новость 20 июля 2026 13:56 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев поздравил Короля Испании
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики
Айсель Мамедли
Айсель Мамедли
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БАКУ/ Trend/ - Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Королю Испании Филиппу VI в связи с победой национальной футбольной команды Испании на Кубке мира ФИФА 2026.

Письмо опубликовано на официальном интернет-сайте Президента Азербайджана.

"Ваше величество,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с грандиозной победой национальной футбольной команды Испании на Кубке мира ФИФА 2026 и завоеванием ею титула чемпиона мира во второй раз.

Передаю самые искренние поздравления испанским футболистам, которые, продемонстрировав на матчах чемпионата мира по футболу высокое мастерство, большое упорство и несгибаемую волю, подарили своим болельщикам незабываемые мгновения и безграничную радость, желаю им новых успехов", - говорится в письме.

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