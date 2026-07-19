Сборная Азербайджана по пляжному футболу выиграла Лигу B (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - Сборная Азербайджана по пляжному футболу стала победителем Лиги B в рамках отборочного этапа Евролиги (EBSL) в Батуми (Грузия).

Как сообщает АФФА, в финальном противостоянии команда обыграла сборную Латвии с крупным счетом 4:0. В составе нашей сборной отличились Эльшад Манафов (дубль), Орхан Мамедов и Рамиль Алиев.

Благодаря этой победе национальная команда стала победителем дивизиона B и завоевала путевку в дивизион A Евролиги, где уже со следующего сезона будет выступать среди сильнейших сборных Европы.

Индивидуальные награды турнира также достались представителям Азербайджана: Эльчин Гасымов был признан лучшим вратарем турнира, а Сахиб Мамедов — лучшим игроком.