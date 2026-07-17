В структуре системы электронного правительства создается подсистема «Электронное участие» - Указ

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в «Положение об Информационной системе электронного правительства» (EHİS).

Текст документа опубликован на официальном сайте главы государства.

Согласно указу, в структуре Информационной системы электронного правительства будет создана подсистема «Электронное участие».

Определено, что посредством данной подсистемы будет обеспечиваться следующее:

реализация права граждан Азербайджанской Республики на законодательную инициативу в соответствии с законом Азербайджанской Республики «О порядке реализации права граждан Азербайджанской Республики на законодательную инициативу»;

реализация форм общественного участия, предусмотренных законом Азербайджанской Республики «Об общественном участии».

Функции владельца и оператора подсистемы будет осуществлять министерство цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего указа, а министерству цифрового развития и транспорта — принять необходимые меры по формированию и совершенствованию деятельности подсистемы.