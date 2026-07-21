Таджикистан и Монголия выходят на новый уровень двустороннего сотрудничества

БАКУ /Trend/ - 20 июля Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл с государственным визитом в Монголию. Визит проходит на фоне заметной активизации двусторонних контактов, которая в последние месяцы охватила сразу несколько направлений сотрудничества.

Хотя Таджикистан и Монголия не имеют общей границы и долгое время поддерживали ограниченные контакты, в последнее время стороны последовательно расширяют повестку двустороннего взаимодействия. Серия встреч на уровне министерств, участие представителей двух стран в региональных мероприятиях и подготовка новых соглашений свидетельствуют о стремлении вывести сотрудничество за рамки отдельных инициатив.

Одним из последних событий, предшествовавших государственному визиту, стало проведение в Монголии Дней культуры Таджикистана. В рамках мероприятий состоялись торжественный концерт и выставка живописи, а министры культуры обсудили дальнейшее развитие сотрудничества . Среди рассматриваемых направлений - установление прямых связей между театрами, музеями, библиотеками и другими учреждениями культуры, поддержка сотрудничества творческих работников и исследователей, организация кинофестивалей в Душанбе и Улан-Баторе, а также развитие культурного туризма.

Параллельно активизировался диалог в транспортной сфере. Ранее заместитель министра транспорта Таджикистана Шоиста Саидмуродзода приняла участие в 23-м заседании Координационного комитета транспортного сектора Программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (CAREC) в Монголии, а также провела переговоры с министром дорог и транспорта страны Борхуугийном Дэлгэрсайханом.

В ходе этих встреч стороны подтвердили готовность расширять сотрудничество в сфере железнодорожного, автомобильного и воздушного транспорта. Особое внимание было уделено подготовке двустороннего соглашения о международных автомобильных перевозках, а также обсуждению новых транспортных потоков, которые могли бы укрепить транспортно-логистические связи в Евразии. Кроме того, представители двух стран обменялись мнениями о перспективах развития сотрудничества в гражданской авиации и железнодорожных перевозках.

Еще одним важным направлением взаимодействия стала энергетика. Ранее в Улан-Баторе таджикская делегация во главе с министром энергетики и водных ресурсов Далером Джумой приняла участие в Совещании старших должностных лиц программы CAREC-2026. В центре обсуждения находились вопросы региональной энергетической интеграции, развития инфраструктуры, цифровизации, транспортной взаимосвязанности и продвижения «зеленой» экономики.

Выступая на профильном мероприятии, посвященном региональному энергетическому сотрудничеству, Далер Джума заявил, что Таджикистан рассматривает развитие гидроэнергетики как одно из ключевых направлений обеспечения энергетической безопасности и устойчивого развития. Душанбе также подтвердил поддержку проектов трансграничной энергетической инфраструктуры, включая CASA-1000.

На полях форума министр энергетики Таджикистана встретился с министром энергетики Монголии Наидалаа Бадрахом. Стороны обсудили перспективы развития возобновляемой энергетики, повышения энергоэффективности и реализации меморандума о сотрудничестве между профильными министерствами, подписанного в Душанбе в июле 2025 года.

Отдельное внимание было уделено сотрудничеству в сфере водных ресурсов. В ходе встречи Далера Джумы с руководителем Агентства водных ресурсов Монголии Зэнээмядарином Батбаяром обсуждались вопросы рационального использования воды, охраны окружающей среды и обмена опытом в сфере управления водными ресурсами. Стороны также затронули международные инициативы Таджикистана в области водной дипломатии и изменения климата.

Совокупность этих контактов показывает, что взаимодействие между Душанбе и Улан-Батором постепенно приобретает комплексный характер. Если ранее отношения двух стран в основном ограничивались политическим диалогом в рамках международных организаций, то сегодня повестка включает транспорт, энергетику, культуру, экологию и вопросы устойчивого развития.

Государственный визит Эмомали Рахмона может стать следующим этапом этого процесса. Одним из возможных результатов могут стать новые межправительственные договоренности, ускорение подписания соглашения о международных автомобильных перевозках и дальнейшее развитие сотрудничества в сфере авиации и железнодорожного сообщения.

Ожидается также расширение взаимодействия в энергетике, включая реализацию меморандума, подписанного в 2025 году, обмен опытом в области возобновляемых источников энергии и энергоэффективности, а также продвижение совместных инициатив на региональных площадках.

В гуманитарной сфере дальнейшее развитие отношений может выразиться в регулярном проведении дней культуры, кинофестивалей, обменах между учреждениями культуры и образовательными организациями, а также в активизации сотрудничества в сфере туризма.

На региональном уровне сотрудничество Таджикистана и Монголии может получить развитие в рамках программы CAREC и других многосторонних форматов, где обе страны участвуют в обсуждении вопросов транспорта, энергетики, инфраструктуры и устойчивого развития.