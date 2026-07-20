Делегация Управления военной полиции минобороны Азербайджана совершила визит в Турцию (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Делегация Управления военной полиции министерства обороны Азербайджанской Республики совершила визит в Анкару.

Об этом сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Было отмечено, что в рамках визита заместитель начальника Главного управления внутренней безопасности и расследований министерства обороны – начальник Управления военной полиции генерал-майор Эльгюн Алиев встретился с министром национальной обороны Турецкой Республики Яшаром Гюлером.

В ходе встречи стороны подчеркнули, что дружественные и братские отношения между нашими странами успешно развиваются и в сфере военной полиции. В соответствии с программой визита делегация провела встречи с командующим Силами специального назначения Турции и начальником Школы специального назначения. На встречах генерал-майор Э.Алиев выразил благодарность за оказываемую поддержку в развитии системы военной полиции.

Затем делегация ознакомилась с ходом учебного процесса курса охраны, организованного для подразделения личной охраны Военной полиции Азербайджана в Силах специального назначения Вооружённых сил Турции.

Далее делегация посетила Центральное командование Анкары, где гостям был представлен брифинг о повседневной деятельности командования и применяемых системах управления.

В завершение визита азербайджанская делегация приняла участие в торжественной церемонии закрытия курса личной охраны. В ходе церемонии военнослужащие продемонстрировали теоретические знания и практические навыки, приобретённые в период обучения. В завершение представителям Военной полиции, успешно завершившим курс, были вручены сертификаты и подарки.