Узбекистан и Турция планируют увеличить товарооборот до 5 млрд долларов

БАКУ/ Trend/ - Узбекистан и Турция договорились расширить перечень товаров, подпадающих под льготный торговый режим. Ожидается, что это позволит увеличить взаимный товарооборот до 5 млрд долларов.

Соответствующий протокол был подписан по итогам заседания узбекско-турецкой Рабочей группы по Соглашению о преференциальной торговле.

Об этом говорится в сообщении Министерства инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан.

Встреча прошла в рамках официального визита в Узбекистан делегации Турции во главе с заместителем министра торговли Мустафой Тузджу. Узбекскую сторону представлял заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли Акрам Алиев.

В ходе третьего раунда переговоров стороны согласовали расширение на паритетной основе списка товаров, на которые распространяется льготный торговый режим, с учетом взаимных интересов.

По итогам заседания подписан протокол, предусматривающий включение новых товарных позиций. В Министерстве инвестиций, промышленности и торговли отметили, что принятые решения будут способствовать развитию двусторонней торговли, росту экспорта и импорта, а также достижению целевого показателя товарооборота в 5 млрд долларов.