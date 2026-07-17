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Запускается экспресс-маршрут, который свяжет "Кёроглу" с Sea Breeze (ФОТО)

Общество Новость 17 июля 2026 13:23 (UTC +04:00)
Запускается экспресс-маршрут, который свяжет "Кёроглу" с Sea Breeze (ФОТО)
Фирая Нуризаде
Фирая Нуризаде
Корреспондент Все материалы

БАКУ/ Trend/ - В Баку запускается экспресс-маршрут, который свяжет Транспортный хаб «Кёроглу» с центром отдыха Sea Breeze.

Об этом сообщили в пресс-службе Азербайджанского агентства наземного транспорта (AYNA).

Учитывая рост пассажиропотока из столицы в пригородные поселки, в том числе в пляжные зоны в летние дни, с 18 июля восстанавливается работа экспресс-маршрута № 150E, связывающего «Кёроглу» с центром отдыха Sea Breeze.

Автобусы будут курсировать по субботам и воскресеньям. Точка отправления — южный выход станции метро «Кёроглу» (со стороны «Пирамиды»). На протяжении маршрута предусмотрено несколько промежуточных остановок.

Промежуточные остановки на маршруте:

  • Проспект Гейдара Алиева (Надземный пешеходный переход, поселок Бакиханов);

  • Бакинский Экспо-центр (поселок Ени Сураханы);

  • Проспект Мардакян (поселок Бина);

  • Проспект Мардакян (пересечение с Галинской дорогой);

  • Бакинское профессиональное училище № 5 (поселок Бузовна);

  • Кардиологический санаторий Бильгя;

  • Дорога Бильгях — Пиршаги (пляжная зона);

  • Sea Breeze 1;

  • Sea Breeze 2.

Вместительные автобусы будут обслуживать пассажиров с 07:00 до 22:00 с интервалом движения 30 минут.

Оплата проезда в автобусах осуществляется в безналичной форме. Стоимость проезда установлена в размере 0,90 AZN.

Запускается экспресс-маршрут, который свяжет "Кёроглу" с Sea Breeze (ФОТО)
Запускается экспресс-маршрут, который свяжет "Кёроглу" с Sea Breeze (ФОТО)

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