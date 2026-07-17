Запускается экспресс-маршрут, который свяжет "Кёроглу" с Sea Breeze (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - В Баку запускается экспресс-маршрут, который свяжет Транспортный хаб «Кёроглу» с центром отдыха Sea Breeze.
Об этом сообщили в пресс-службе Азербайджанского агентства наземного транспорта (AYNA).
Учитывая рост пассажиропотока из столицы в пригородные поселки, в том числе в пляжные зоны в летние дни, с 18 июля восстанавливается работа экспресс-маршрута № 150E, связывающего «Кёроглу» с центром отдыха Sea Breeze.
Автобусы будут курсировать по субботам и воскресеньям. Точка отправления — южный выход станции метро «Кёроглу» (со стороны «Пирамиды»). На протяжении маршрута предусмотрено несколько промежуточных остановок.
Промежуточные остановки на маршруте:
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Проспект Гейдара Алиева (Надземный пешеходный переход, поселок Бакиханов);
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Бакинский Экспо-центр (поселок Ени Сураханы);
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Проспект Мардакян (поселок Бина);
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Проспект Мардакян (пересечение с Галинской дорогой);
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Бакинское профессиональное училище № 5 (поселок Бузовна);
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Кардиологический санаторий Бильгя;
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Дорога Бильгях — Пиршаги (пляжная зона);
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Sea Breeze 1;
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Sea Breeze 2.
Вместительные автобусы будут обслуживать пассажиров с 07:00 до 22:00 с интервалом движения 30 минут.
Оплата проезда в автобусах осуществляется в безналичной форме. Стоимость проезда установлена в размере 0,90 AZN.