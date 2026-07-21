Счетная палата Азербайджана передала в правоохранительные органы материалы по нарушениям на 14 млн манатов - Вугар Гюльмамедов

БАКУ /Trend/ - Счетная палата Азербайджана передала в правоохранительные органы материалы по фактам финансовых нарушений на сумму около 14 миллионов манатов, выявленных по итогам контрольных мероприятий в первом полугодии 2026 года.

Об этом заявил председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов в совместном интервью Агентству международной информации Trend и Общественному телевидению.

Он отметил, что в ходе завершенных контрольных мероприятий в общей сложности было выявлено более 160 миллионов манатов финансовых нарушений.

«Из этой суммы 49,8 миллиона манатов составил ущерб, нанесенный государственному бюджету. По ущербу в размере 35 миллионов манатов нами приняты соответствующие решения о его возмещении. Материалы же по фактам нарушений на сумму около 14 миллионов манатов переданы в правоохранительные органы», – сказал В.Гюльмамедов.

Отметим, что полное интервью В.Гюльмамедова АМИ Trend и Общественному телевидению выйдет в эфир 22 июля в 21:00.