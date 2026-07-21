Между Азербайджаном и Туркменистаном стартовала первая пилотная перевозка по системе e-TIR (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Между Азербайджаном и Туркменистаном стартовала первая пилотная перевозка в рамках системы электронного TIR (e-TIR).

Об этом сказал генеральный секретарь Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Азербайджана (ABADA) Кянан Гурбанов, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

По его словам, в рамках пилотного проекта груз уже был доставлен из Казахстана в Азербайджан через Каспийское море, а на следующем этапе будет отправлен в Туркменистан.

«На этой неделе между Туркменистаном и Азербайджаном стартовал первый пилотный проект по осуществлению перевозок с использованием системы e-TIR, то есть электронной системы TIR. Пилотный проект уже подходит к завершению. Груз будет отправлен из Казахстана в Туркменистан, и будет осуществлена первая электронная TIR-перевозка. Надеемся, что никаких проблем не возникнет. Даже если они появятся, этот пилотный проект имеет большое значение, поскольку позволит выявить и устранить возможные недочеты», — сказал он.

К. Гурбанов отметил, что система e-TIR заменяет бумажную книжку TIR и позволяет значительно ускорить проведение операций при осуществлении международных грузоперевозок.

Генеральный секретарь сообщил, что следующим этапом также планируется внедрение электронной накладной e-CMR.

«Это станет серьезным прорывом в сфере перевозок. Однако для успешной реализации необходимо, чтобы к этой системе подключился не только Азербайджан, но и все страны, расположенные вдоль транспортного коридора», — подчеркнул он.

По словам К. Гурбанова, Азербайджан является одной из стран-лидеров по внедрению системы e-TIR, и все необходимые работы по ее внедрению уже выполнены.

Он также добавил, что обмен разрешительными бланками, используемыми при международных грузоперевозках, уже осуществляется в электронном формате с четырьмя странами.

«В настоящее время обмен разрешительными бланками в электронном формате осуществляется с Турцией, Узбекистаном, Кыргызстаном и Казахстаном. Перевозчики получили возможность оформлять и получать бланки через свои личные кабинеты. Это не только исключает потери времени, но и позволяет оперативно устранять технические ошибки, возникающие на границе», — сказал он.