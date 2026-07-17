В подразделениях ВВС Азербайджана прошли учебно-тренировочные полеты (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом подготовки на 2026 год, утвержденным министром обороны, в авиационных подразделениях ВВС Азербайджана выполнены учебно-тренировочные полеты.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Перед началом полетов были приняты рапорты о готовности экипажей, после чего проверены теоретические знания пилотов об условиях учебного полета и правилах безопасности. Затем летчики провели контрольный осмотр авиационных средств.

Согласно плану учебно-тренировочных полетов, на самолетах типа JF-17C (Block-III), Су-25МЛ и L-39 в дневное время суток были выполнены задачи по взлету, посадке по установленным маршрутам, а также сложные пилотажные и боевые маневры на различных высотах.

Основное внимание в ходе тренировочных полетов, проводимых с целью совершенствования боевой подготовки военных пилотов, было уделено точному и безопасному выполнению задач в различных тактических условиях, а также повышению эффективности боевого применения авиационной техники.

Военные летчики продемонстрировали высокий профессионализм при выполнении всех поставленных задач.