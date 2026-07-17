Азербайджан призывает к мирному урегулированию конфликта между Россией и Украиной - Джейхун Байрамов

БАКУ/Trend/ - Азербайджан призывает к достижению мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной.

Об этом сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве.

«Сохраняем глубокую обеспокоенность вооруженным конфликтом между Россией и Украиной, который продолжает приносить человеческие страдания и существенно негативно влияет на стабильность в более широком регионе. Азербайджан последовательно подтверждает свою приверженность принципам и нормам международного права, призывает к снижению напряженности и достижению мирного урегулирования конфликта», - сказал он.

Дж. Байрамов отметил, что также в контексте международной тематики стороны обсудили потенциальное взаимодействие на международных площадках.