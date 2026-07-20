Узбекистан и APSTAR обсудили расширение услуг спутниковой связи

БАКУ /Trend/ - Узбекистан и APT Satellite Company Limited (APSTAR) обсудили перспективы расширения услуг спутниковой связи и сотрудничества в сфере телекоммуникаций.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на правительственном портале Узбекистана.

Вопросы сотрудничества были рассмотрены в ходе встречи министра цифровых технологий Узбекистана Шерзода Шерматова и старшего директора APSTAR Синтии Чжан на полях Всемирной конференции по искусственному интеллекту (WAIC) в Шанхае.

«В ходе встречи были обсуждены вопросы развития услуг спутниковой связи в Узбекистане, расширения современной телекоммуникационной инфраструктуры и дальнейшего углубления практического сотрудничества в данной сфере», – говорится в сообщении.

Стороны обменялись мнениями о развитии телекоммуникационной инфраструктуры, применении спутниковых технологий и расширении возможностей подключения к цифровым услугам в Узбекистане.

По данным Министерства цифровых технологий Узбекистана, APSTAR выразила заинтересованность в развитии сотрудничества и предоставлении решений в области спутниковой связи для узбекского рынка.

Стороны договорились продолжить работу над организационными и правовыми аспектами потенциального сотрудничества. Ожидается, что результаты совместной работы будут представлены в рамках ICTWeek Uzbekistan 2026, который пройдет в Ташкенте.