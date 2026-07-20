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Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 20 июля

Экономика Новость 20 июля 2026 09:21 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 20 июля
Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
Экономический журналист Все материалы

БАКУ/ Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 20 июля.

Согласно информации ЦБА, официальный курс доллара США к манату остался неизменным и составил 1,7000 маната.

Курс евро к манату составил 1,9456 маната, 1 турецкая лира - 0,0360 маната, 100 российских рублей - 2,1745 маната.

Koд Курс
USD 1,7
EUR 1,9456
AUD 1,1895
BYN 0,5854
AED 0,4628
KRW 0,1149
CZK 0,0804
CNY 0,251
DKK 0,2603
GEL 0,6474
HKD 0,2168
INR 0,0176
GBP 2,2893
SEK 0,1763
CHF 2,1066
ILS 0,5596
CAD 1,2138
KWD 5,5025
KZT 0,3609
QAR 0,4663
KGS 0,0195
HUF 0,5376
MDL 0,0968
NOK 0,1766
UZS 0,0141
PKR 0,6113
PLN 0,4486
RON 0,3714
RUB 2,1745
RSD 0,0166
SGD 1,3173
SAR 0,4527
xdr 2,3101
TRY 0,036
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