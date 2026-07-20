Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 20 июля

БАКУ/ Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 20 июля.
Согласно информации ЦБА, официальный курс доллара США к манату остался неизменным и составил 1,7000 маната.
Курс евро к манату составил 1,9456 маната, 1 турецкая лира - 0,0360 маната, 100 российских рублей - 2,1745 маната.
|Koд
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|1,9456
|AUD
|1,1895
|BYN
|0,5854
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1149
|CZK
|0,0804
|CNY
|0,251
|DKK
|0,2603
|GEL
|0,6474
|HKD
|0,2168
|INR
|0,0176
|GBP
|2,2893
|SEK
|0,1763
|CHF
|2,1066
|ILS
|0,5596
|CAD
|1,2138
|KWD
|5,5025
|KZT
|0,3609
|QAR
|0,4663
|KGS
|0,0195
|HUF
|0,5376
|MDL
|0,0968
|NOK
|0,1766
|UZS
|0,0141
|PKR
|0,6113
|PLN
|0,4486
|RON
|0,3714
|RUB
|2,1745
|RSD
|0,0166
|SGD
|1,3173
|SAR
|0,4527
|xdr
|2,3101
|TRY
|0,036
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,038
|JPY
|1,0472
|NZD
|0,9959