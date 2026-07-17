Президент Ильхам Алиев утвердил расширение перечня юридических лиц, освобождаемых от уплаты таможенной пошлины

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики «О таможенном тарифе».

Текст документа опубликован на официальном сайте главы государства.

Согласно изменениям, товары азербайджанского происхождения, полностью произведенные или в достаточной степени переработанные в Свободной экономической зоне (СЭЗ) Алят в соответствии с критериями переработки (по перечню товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности, утверждаемому профильным госорганом), при ввозе из СЭЗ Алят в основную экономику страны освобождаются от таможенных пошлин. Данная льгота предоставляется сроком на 15 лет со дня учреждения юридического лица Свободной зоны, производившего или перерабатывавшего товар, и при условии, что не менее 50 процентов объема таких товаров экспортируется за пределы страны. Порядок ввоза определяется соответствующим органом исполнительной власти.

Закон вступает в силу с 11 января 2027 года.

Кроме того, Президент Ильхам Алиев подписал указ о применении данного закона и внесении изменений в указ от 4 июля 2013 года «О применении закона "О таможенном тарифе"».

Согласно указу, Кабинету министров поручено в трехмесячный срок определить и проинформировать Президента о перечне товаров азербайджанского происхождения (по товарной номенклатуре ВЭД), полностью произведенных или в достаточной степени переработанных юридическими лицами Свободной зоны и ввозимых в основную экономику с освобождением от пошлин, а также установить правила их ввоза из СЭЗ и решить другие вопросы, вытекающие из обновленного закона.