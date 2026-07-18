Узбекистан заключил соглашения на $59,5 млн с производителями транспортной продукции

БАКУ /Trend/ – Между организациями транспортного сектора и местными производителями в Узбекистане подписано более 10 тысяч соглашений на сумму 714 млрд сумов (59,5 млн долларов США).

Об этом говорится в заявлении Министерства транспорта Узбекистана по итогам выставки "Национальная промышленная цепь", посвященной транспортной сфере, которая прошла 15–16 июля в выставочном центре Sof Expo в Джамбайском районе Самаркандской области.

Мероприятие было организовано Агентством промышленной кооперации и государственных закупок совместно с Министерством транспорта, администрацией Самаркандской области, крупными государственными заказчиками в транспортной сфере и предприятиями отрасли.

Выставка объединила пять крупных предприятий транспортной отрасли, более 80 местных производителей, которые представили свыше 2 тысяч видов продукции, включая комплектующие, технологические решения и промышленные разработки для железнодорожного транспорта, гражданской авиации, дорожной инфраструктуры, городского транспорта и логистики.

"Одним из ключевых моментов выставки стало то, что крупные заказчики транспортной отрасли предоставили подробную информацию о своих текущих и будущих потребностях в закупках, планах закупок на 2026 год и последующие периоды, технических характеристиках продукции, критериях качества и годовых объемах спроса", – говорится в сообщении министерства.

По данным ведомства, проведенные обсуждения позволили местным компаниям лучше оценить требования рынка и скорректировать производственные планы с учетом потребностей крупных заказчиков. Кроме того, на выставке были представлены товары, которые в настоящее время импортируются, но имеют потенциал для локализации, а также направления, в которых могут быть созданы новые отечественные производства.

Ожидается, что подписанные соглашения будут способствовать расширению участия узбекских производителей в цепочках поставок транспортной отрасли, увеличению доли продукции местного производства и реализации новых промышленных проектов.

Выставка "Национальная промышленная цепь" также стала площадкой для взаимодействия между организациями, отвечающими за государственные закупки, производителями, инвесторами, научными учреждениями и финансовыми организациями, участвующими в развитии транспортной отрасли.