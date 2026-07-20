«Туркменгаз» объявил тендер на закупку оборудования для производственных объектов

БАКУ/ Trend/ - Государственный концерн «Туркменгаз» объявил международный тендер (№ T/GAZ-034) на закупку материально-технических ресурсов для обеспечения текущей производственной деятельности и реализации проектов по развитию газовой инфраструктуры.

Об этом говорится в официальном уведомлении о закупке, опубликованном тендерной комиссией концерна в Ашхабаде.

Объявление тендера сделано на фоне продолжающейся модернизации и расширения газодобывающей инфраструктуры Туркменистана. Ранее представитель государственного концерна «Туркменгаз» Аман Хасиетов сообщил Trend, что в рамках четвертого этапа освоения газового месторождения «Галкыныш» страна планирует построить газоперерабатывающий завод мощностью 10 млрд кубометров товарного газа в год.

«Проект предусматривает бурение 30 эксплуатационных скважин, а также строительство комплекса производственных, инфраструктурных и социальных объектов. Общий объем инвестиций оценивается примерно в 5 млрд долларов», — отметил Хасиетов.

Тендер разделен на два основных лота. Лот №1 предусматривает закупку общезаводского оборудования, а лот №2 — технологического оборудования. Согласно условиям конкурса, к участию допускаются исключительно производители соответствующей продукции, отвечающие всем требованиям, установленным тендерной документацией.

Для участия потенциальным поставщикам необходимо направить письменную заявку в центральный офис концерна в Ашхабаде. В заявке должны быть указаны полное наименование компании, ее организационно-правовая форма, страна регистрации и банковские реквизиты. При этом заявки компаний, зарегистрированных или имеющих банковские счета в офшорных юрисдикциях, рассматриваться не будут.

После подачи заявки участникам будет выставлен счет на оплату невозвратного регистрационного взноса в размере 500 долларов США либо эквивалентной суммы в туркменских манатах. Размер платежа указан без учета налога на добавленную стоимость (НДС) и банковских комиссий и взимается отдельно по каждому лоту.

После оплаты участники получат полный комплект тендерной документации, включая технические спецификации, требования к оборудованию, основные условия договора и нормативные документы, регулирующие государственные закупки в Туркменистане.

Концерн требует, чтобы тендерные предложения, содержащие коммерческое предложение, заверенное мастичной печатью, были представлены в одном запечатанном конверте и доставлены в головной офис «Туркменгаза» на проспекте Арчабил в Ашхабаде.

«В конверт также должны быть вложены электронные версии анкеты, основных условий договора (в формате Word), а также технико-экономической спецификации (в формате Excel)», — говорится в сообщении тендерной комиссии.

Окончательный срок подачи и регистрации тендерных предложений установлен на 15:00 по местному времени 28 августа 2026 года. После этого времени заявки приниматься не будут.