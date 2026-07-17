Завершился первый лагерь «Цифровое государство» в рамках молодежного фестиваля Yay Fest 2026 (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Успешно завершился первый лагерь «Цифровое государство» в рамках молодежного фестиваля Yay Fest 2026.

Об этом сообщили в Фонде молодежи Азербайджана.

Было отмечено, что проводимый в этом году Yay Fest посвящен темам искусственного интеллекта, цифровой трансформации и инновационных технологий в соответствии с приоритетами концепции «Новой цифровой архитектуры Азербайджана», определенными Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

В первом лагере фестиваля — «Цифровое государство» — приняла участие молодежь из различных регионов страны. В рамках насыщенной программы, направленной на формирование технологий будущего, цифровых навыков и инновационного мышления, участники получили возможность повысить цифровую грамотность, ознакомиться с новыми подходами в сфере искусственного интеллекта и цифровой трансформации, а также наладить деловые и дружеские контакты.

В рамках лагеря с презентациями ведущих журналистов страны, ректоров университетов, представителей государственных структур и специалистов по искусственному интеллекту для молодежи состоялись встречи «Гражданин будущего: цифровая грамотность и искусственный интеллект», «Требования и возможности в цифровую эпоху», а также сессии «Цифровое государство: обслуживание граждан и технологическая трансформация», «Искусственный интеллект: навык будущего», «Медиа в цифровом мире: новые вызовы и стратегические цели» и «Человек будущего: навык или диплом?». В ходе сессий молодые люди получили обширную информацию о влиянии цифровых технологий на современное общество, применении искусственного интеллекта в различных сферах, направлениях развития цифровых госуслуг, изменениях в сфере медиа в соответствии с требованиями эпохи и профессиональных навыках будущего. Участники обогатили свои знания и навыки, проведя интерактивные дискуссии с экспертами.

В то же время в число мероприятий лагеря, организованных с целью налаживания контактов и эффективной организации досуга молодежи, вошли мастер-класс «Цвета Yay Fest», интеллектуальная игра, различные спортивные соревнования, настольные игры и тренинг по хайкингу. Каждый день завершался DJ-party, сценическими перформансами молодежи в различных концептах и искренними беседами у костра.

В рамках фестиваля, который продлится до 4 сентября текущего года и в котором примут участие более 2 тысяч молодых людей, поэтапно пройдут еще семь лагерей по темам: «Медиа и цифровая грамотность», «Креативный ИИ», «Современные города и технологии», «Наука, этика и будущее», «Инженерия и код», «Стартап и предпринимательство» и «ИИ – спорт и здоровье».

Отметим, что Yay Fest 2026, считающийся крупнейшим молодежным фестивалем страны по количеству участников и продолжительности, реализуется при поддержке Фонда молодежи Азербайджанской Республики, в партнерстве с Общественным объединением IDEA, а также при совместной организации Национального совета молодежных организаций Азербайджана, Союза студенческих молодежных организаций Азербайджана, Союза волонтерских организаций Азербайджана, Платформы азербайджанских студентов и выпускников, Общественного объединения «Молодежное движение CAVAN», Молодежной организации «Великое возвращение» и Общественного объединения «Молодые волонтеры».

Фонд молодежи Азербайджанской Республики приглашает молодых людей зарегистрироваться через веб-страницу http://yayfest.az/ и пройти собеседование для участия в следующих лагерях. При отборе предпочтение будет отдаваться общественно активной молодежи в возрасте от 18 до 25 лет. Каждый участник может принять участие только в одном лагере.

Следить за всеми новостями, интересной и насыщенной программой Yay Fest можно на его странице в Instagram (www.instagram.com/yayfest.az/).