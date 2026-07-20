Испания выиграла чемпионат мира по футболу 2026, обыграв Аргентину

БАКУ/ Trend/ - Сборная Испании по футболу стала чемпионом мира, победив в финале чемпионата мира 2026 года в США команду Аргентины в добавленное время со счетом 1:0. Встреча состоялась на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, Нью Джерси, США) в воскресенье, 19 июля.

На 90+3-й минуте у аргентинцев был удалён Энцо Фернандес за вторую жёлтую карточку. На 106-й минуте Ферран Торрес с передачи Нико Уильямса забил единственный гол в этом матче. Оба футболиста вышли на замену по ходу встречи.

Испания во второй раз в истории выиграла чемпионат мира (впервые с 2010 года) и сравнялась по числу побед с Францией и Уругваем.

Также сборная Испании забрала все индивидуальные награды после финала чемпионата мира. Лучшим игроком финального матча был признан автор победного гола Ферран Торрес. Пау Кубарси забрал приз лучшему молодому футболисту турнира. Унаи Симон, который установил рекорд мундиалей, пропустив только 1 гол в 8 матчах, признан лучшим вратарем ЧМ-2026. А "золотой мяч" чемпионата мира получил капитан сборной Испании Родри.

Лучшим бомбардиром турнира стал нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе. Форвард забил 10 голов в 8 матчах.

В нынешнем розыгрыше Испания вышла с первого места из группы, опередив команды Кабо-Верде, Уругвая и Саудовской Аравии. На пути к финалу испанцы обыграли Австрию, Португалию, Бельгию и Францию.