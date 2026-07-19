Модернизация международного аэропорта Намангана в Узбекистане набирает темпы

БАКУ/ Trend/ - В Узбекистане продолжается расширение международного аэропорта Намангана. В рамках проекта ведется строительство нового пассажирского терминала и грузовой инфраструктуры, что позволит значительно увеличить пропускную способность аэропорта как по пассажирским, так и по грузовым перевозкам.

Об этом сообщила пресс-служба хокимията Наманганской области.

Хоким Наманганской области Шавкатжон Абдураззаков ознакомился с ходом строительных работ и оценил текущий этап реализации проекта.

Инспекционная поездка состоялась после того, как 23 июня президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев рассмотрел проект в ходе рабочей поездки в Ферганскую долину.

Как отмечается в сообщении, в рамках проекта стоимостью 175 млн долларов к концу 2026 года будет построен трехэтажный пассажирский терминал площадью 22,6 тыс. кв. метров. Его пропускная способность составит 1 200 пассажиров в час, или более 3 млн пассажиров в год.

После завершения строительства аэропорт сможет обслуживать свыше 3 млн пассажиров ежегодно. В новом терминале разместятся зоны обслуживания пассажиров, пункты пограничного и таможенного контроля, визовые службы, бизнес-зал, медицинский пункт и коммерческие помещения.

Ожидается, что реализация проекта позволит создать около 550 новых рабочих мест.

Помимо пассажирской инфраструктуры, к концу 2027 года планируется построить грузовой терминал, который сможет обрабатывать до 50 тонн грузов в сутки. Он будет использоваться для транспортировки сельскохозяйственной и промышленной продукции.

По данным областной администрации, развитие грузовой инфраструктуры направлено на расширение экспортно-логистических возможностей производителей Ферганской долины.

По итогам инспекции Абдураззаков поручил руководителям проекта и подрядным организациям соблюдать график строительства, обеспечить выполнение всех технических требований и продолжить подготовку объекта к вводу в эксплуатацию.