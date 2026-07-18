БАКУ /Trend/ – Назван объем производства электроэнергии в Азербайджане за полгода.

Согласно информации министерства энергетики Азербайджана, в январе-июне 2026 года производство электроэнергии в Азербайджане составило 13,389 миллиарда кВт·ч.

Согласно данным министерства, на тепловых электростанциях (ТЭС) было произведено 10,595 миллиарда кВт·ч, на гидроэлектростанциях (ГЭС) - 1,892 миллиарда кВт·ч, а из других источников - 902 миллиона кВт·ч.

"В частности, на ветровых электростанциях было выработано 475,7 миллиона кВт·ч, на солнечных электростанциях - 282,7 миллиона кВт·ч, на Заводе по сжиганию твердых бытовых отходов - 143,6 миллиона кВт·ч.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство электроэнергии на гидроэлектростанциях увеличилось на 31,2 миллиона кВт·ч, а на ветровых электростанциях - на 454,7 миллиона кВт·ч.

В целом производство электроэнергии из возобновляемых источников энергии, включая гидроэлектростанции, за шесть месяцев выросло на 463,1 миллиона кВт·ч и составило 2,794 миллиарда кВт·ч", - говорится в информации.

Отмечается, что за отчетный период ОАО "Азерэнержи" произвело 11,479 миллиарда кВт·ч электроэнергии, в том числе 9,569 миллиарда кВт·ч - на тепловых электростанциях, 1,883 миллиарда кВт·ч - на гидроэлектростанциях и 27,4 миллиона кВт·ч - на солнечных электростанциях.

"ОАО "Азеришыг" за январь-июнь выработало на ветровых электростанциях 14 миллиона кВт·ч электроэнергии, а независимые электростанции - 1,895 миллиарда кВт·ч. За шесть месяцев экспорт электроэнергии составил 241,2 миллиона кВт·ч, импорт - 113,1 миллиона кВт·ч", - подчеркивается в информации министерства энергетики.

Как заявил в эксклюзивном интервью Trend директор Государственного агентства по альтернативным и возобновляемым источникам энергии при министерстве энергетики Азербайджана Джавид Абдуллаев, в стране активно продолжается работа в направлении экспорта производимой возобновляемой энергии.

По его словам, использование возобновляемых источников энергии во многих случаях позволяет высвободить традиционные виды энергии, которые в настоящее время используются для определенных видов деятельности.

"Как только эти ресурсы высвобождаются, на рынке возникает определенный спрос на них. В ряде случаев их цена становится достаточно высокой, что может внести вклад в экономику страны. В связи с этим наша основная деятельность направлена на увеличение объемов высвобождаемых традиционных энергетических ресурсов. Станции возобновляемых источников энергии позволяют высвобождать достаточно большие объемы газа. Впоследствии они могут быть экспортированы на европейский рынок, где пользуются большим спросом. Наша цель - к 2030 году довести долю возобновляемых источников энергии до 30% в установленной мощности. Однако предварительные расчеты показывают, что мы сможем достичь этой цели уже в 2027-2028 годах. Естественно, что к 2030 году этот показатель несколько повысится", - отметил он.