Непроцентные доходы банков Узбекистана выросли в 2,5 раза

БАКУ/ Trend/ - Непроцентная маржа банковского сектора Узбекистана во втором квартале 2026 года увеличилась в 2,5 раза и достигла 15,8 трлн сумов (1,2 млрд долларов), став основным фактором роста чистой прибыли банков на 66,7% — до 8,5 трлн сумов (664 млн долларов).

Об этом свидетельствуют данные Центра экономических исследований и реформ (CERR).

За отчетный период рентабельность активов (ROA) выросла с 1,9% до 2,4%, а рентабельность собственного капитала (ROE) — с 10,3% до 14,5%.

Рост вклада непроцентных доходов происходит на фоне дальнейшего развития экосистемы цифровых платежей в Узбекистане. В этой связи коммерческий директор UCMG LLC (UZCARD) Олимжон Закиров ранее сообщил Trend, что национальная платежная система объединяет 35 коммерческих банков и 33 платежных агрегатора, а объем операций по кобейджинговым картам UZCARD за рубежом в третьем квартале 2025 года увеличился на 318% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

«Наша цель заключается в том, чтобы держатели карт UZCARD могли пользоваться ими за рубежом так же удобно, как и внутри страны, создавая единую региональную платежную экосистему, в которой каждый чувствует себя как дома», — отметил Закиров.

Анализ Trend показывает, что увеличение непроцентной маржи в 2,5 раза стало одним из ключевых факторов роста прибыльности банковского сектора во втором квартале 2026 года. Как правило, к непроцентным доходам банков относятся комиссии, доходы от валютных операций, платежных сервисов и других операционных услуг. Хотя CERR не раскрывает структуру этих поступлений, столь значительный рост свидетельствует о том, что банки существенно укрепили источники доходов, не связанные с традиционным кредитованием.

Общая динамика сектора также указывает на улучшение деловой активности. Согласно ранее опубликованным данным CERR, активы банковской системы увеличились на 19% в годовом выражении, достигнув 984,4 трлн сумов (76,9 млрд долларов), тогда как объем депозитов клиентов вырос на 33%, значительно опередив рост кредитного портфеля, составивший 12%.

В сочетании с продолжающимся развитием цифрового банкинга и платежной инфраструктуры эти тенденции, вероятно, способствуют увеличению доли комиссионных и транзакционных доходов в структуре банковской прибыли. В то же время более полную оценку устойчивости роста непроцентных доходов можно будет дать после публикации CERR более детальной информации об их структуре в последующих отчетах.