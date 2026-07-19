"Казтемиртранс" планирует существенно расширить парк грузовых вагонов

БАКУ/ Trend/ - АО «Казтемиртранс» намерено приобрести 13 тыс. новых грузовых вагонов в период с 2027 по 2031 год в рамках программы модернизации своего подвижного состава.

Об этом говорится в сообщении АО «Национальная компания «Казахстан темир жолы» (КТЖ).

По данным КТЖ, закупка позволит значительно повысить техническую готовность вагонного парка и удовлетворить растущие потребности экономики страны в грузовых перевозках. Планируется приобрести 10 тыс. полувагонов, 2,1 тыс. крытых вагонов и 900 вагонов-хопперов для перевозки зерна, что обеспечит поддержку ключевых отраслей промышленности и сельского хозяйства.

«В рамках программы модернизации на 2023–2025 годы АО "Казтемиртранс" приобрело 3 тыс. полувагонов производства Казахстанской вагоностроительной компании. Новый подвижной состав используется для перевозки социально значимых грузов — угля и зерна, что способствует повышению устойчивости транспортной системы страны», — говорится в сообщении.

В настоящее время парк «Казтемиртранса» насчитывает более 39,5 тыс. грузовых вагонов различных типов.

Ранее другая казахстанская компания — «Темиржолсу» — сообщила о завершении ремонта более 1 тыс. объектов железнодорожной инфраструктуры в период с 2022 по 2025 год.

По данным компании, за этот период ремонтные работы были проведены на 1 010 объектах, а в 2026 году продолжаются работы по обслуживанию и восстановлению еще 204 объектов.

«В их числе административные и производственные здания, дома отдыха локомотивных бригад, а также объекты инженерной инфраструктуры. Работы включают ремонт и восстановление систем водоснабжения, канализации и электроснабжения», — сообщили в компании.

В июне министр транспорта Казахстана Нурлан Сауранбаев на заседании правительства заявил, что на железнодорожный транспорт приходится 57% общего грузооборота страны.

По его словам, рынок грузовых вагонов Казахстана функционирует в условиях полной конкуренции. Общий парк насчитывает около 147 тыс. вагонов, большинство из которых принадлежит частным операторам.

«Дальнейшее развитие железнодорожной инфраструктуры напрямую влияет на рост промышленности, расширение экспорта и укрепление транзитного потенциала государства», — подчеркнул Сауранбаев.