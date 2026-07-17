Москва и Баку будут работать над восполнением паузы в отношениях – Лавров

БАКУ/Trend/ - Москва и Баку будут работать над восполнением паузы в отношениях.

Об этом сказал глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Москве.

«Мы провели обстоятельные, доверительные переговоры, констатировали поступательное развитие наших отношений в духе дружбы, добрососедства, Декларации о союзническом взаимодействии, которая была подписана в Москве 22 февраля 2022 года. Отметили регулярный диалог между Москвой и Баку на высшем уровне. 11 марта состоялся очередной телефонный разговор наших президентов, и в ходе этого разговора российский лидер выразил признательность азербайджанской стороне за эффективное товарищеское содействие в организации эвакуации наших граждан из Ирана весной этого года. И также нам очень серьезно помогли наши азербайджанские друзья и соседи в обеспечении доставки гуманитарной помощи иранскому народу через территорию Азербайджана. Мы отметили недавние высказывания Президента Ильхама Алиева на форуме 13 июля в Шуше о том, что российско-азербайджанские отношения полностью нормализованы, а прежние сложности остались позади. Констатировали понимание этой реальности с обеих сторон и договорились, что будем действовать по восполнению некоторой паузы, которая образовалась в наших отношениях в последние несколько месяцев», - сказал он.

Лавров отметил, что стороны приветствовали динамичное развитие межправительственных связей, в том числе на уровне председателей правительств двух стран.

«В апреле и мае прошли встречи руководителей Совета Федерации и Милли Меджлиса. 18 июня в Баку состоялось очередное заседание межпарламентской комиссии, и ее 25-е юбилейное заседание пройдет в декабре этого года в Москве. У нас идет активный диалог по внешнеполитической линии на всех уровнях, и наши заместители, руководители департаментов в регулярном контакте, и подписанный сегодня план консультаций на 2026-2027 год, конечно же, будет способствовать этому процессу», - сказал он.