В Иране ввели в эксплуатацию новую нефтяную скважину

БАКУ/ Trend/ - На нефтяных месторождениях Чешме-Хош, Далпери и Пайдар-е Шарг, разрабатываемых при участии российской компании ЗН-Восток, была введена в эксплуатацию скважина CK-26.

Об этом сообщил представитель Иранской компании по инженерным разработкам и развитию нефтяной отрасли (PEDEC) Мохаммад Наджариан.

"Ввод в эксплуатацию скважины CK-26 на месторождениях Чешме-Хош, Далпери и Пайдар-е Шарг позволил увеличить суточную добычу на этих месторождениях на 5,5 тыс. баррелей", — сказал он.

По словам Наджариана, в рамках контракта, подписанного с российской компанией ЗН-Восток на развитие эксплуатационного центра, расположенного в районе Дехлоран провинции Илам, продолжаются работы по освоению указанных нефтяных месторождений.

Представитель компании отметил, что в результате выполненных на сегодняшний день работ в рамках проекта суточная добыча нефти увеличилась до 126 тыс. баррелей.

В 2019 году российская компания ЗН-Восток и иранские компании Iran Ofoqh и Kayson подписали десятилетний контракт стоимостью 3 млрд долларов на разработку месторождений Чешме-Хош, Далпери и Пайдар-е Шарг. Реализация проекта началась в середине 2020 года.

Согласно анализу Trend, ввод в эксплуатацию скважины CK-26, обеспечивший увеличение суточной добычи на месторождениях Чешме-Хош, Далпери и Пайдар-е Шарг еще на 5,5 тыс. баррелей, свидетельствует о продолжении стратегии Ирана по поэтапному наращиванию добычи на действующих нефтяных месторождениях. Достижение общего уровня добычи в 126 тыс. баррелей в сутки в рамках проекта указывает как на прогресс в разработке месторождений, так и на первые результаты сотрудничества, реализуемого при участии российских инвестиций. Такая динамика может положительно сказаться на росте экспортного потенциала Ирана и доходов его энергетического сектора. Одновременно продолжение проекта в соответствии с планом способствует укреплению нефтяной инфраструктуры на западе страны и создает предпосылки для дальнейшего увеличения добычи за счет ввода в эксплуатацию новых скважин.