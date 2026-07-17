Между Азербайджаном и Узбекистаном подписаны документы по расширению сотрудничества (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках рабочего визита в Узбекистан министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров совместно с министром инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазизом Кудратовым принял участие в 15-м заседании Совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Узбекистаном.

Об этом министр экономики Микаил Джаббаров сообщил в своем аккаунте в соцсети «Х».

«В соответствии с целями, определенными главами наших государств, мы обменялись мнениями по углублению торгово-инвестиционного партнерства, формированию новых цепочек производства и создания стоимости между Центральной Азией и Южным Кавказом, развитию транспортно-логистических связей в рамках Среднего коридора, а также расширению инвестиционного сотрудничества.

По итогам заседания был подписан протокол, предусматривающий укрепление партнерства в торгово-экономической, энергетической, транспортной, сельскохозяйственной сферах, в областях продовольственной безопасности, здравоохранения, охраны окружающей среды и других приоритетных направлениях. Также был подписан документ об условиях по созданию совместного трехстороннего предприятия с участием ЗАО "AzerGold", АО "Uzbekgeologorazvedka" и Азербайджано-Узбекской инвестиционной компании для проведения геологоразведочных работ», — отмечается в публикации.