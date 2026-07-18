Опубликованы показатели финансового обеспечения производственного сектора Ирана

БАКУ /Trend/ - За 3 месяца текущего иранского года (21 марта — 21 июня 2026 года) объем финансового обеспечения производственного сектора Ирана увеличился в 24 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта — 21 июня 2025 года).

Об этом говорится в отчете Центрального банка Ирана.

"За 3 месяца стоимость инструментов финансового обеспечения производственного сектора Ирана составила 913 триллионов риалов (около 671 миллиона долларов). В то время как за аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 38 триллионов риалов (около 27,8 миллиона долларов)", — отмечается в отчете.

В документе указано, что за эти 3 месяца объем ценных бумаг кредитных гарантий для роста производства составил около 265 триллионов риалов (около 194 миллионов долларов), а объем электронных векселей в цепочке производства — 574 триллиона риалов (около 421 миллиона долларов).

Также сообщается, что за указанный период объем карт благосостояния, привязанных к системе ценных бумаг кредитных гарантий для роста производства, составил 57,3 триллиона риалов (около 42 миллионов долларов), а объем финансирования дебиторской задолженности — 17,5 триллиона риалов (около 12,8 миллиона долларов).

Согласно анализу Trend, 24-кратный рост показателей по инструментам финансирования производственного сектора Ирана за год свидетельствует об ускорении политики правительства, направленной на снижение зависимости от банковских кредитов и расширение финансирования цепочек поставок. В частности, широкое применение электронных векселей в цепочке производства и ценных бумаг кредитных гарантий для роста производства может облегчить доступ предприятий к оборотным средствам и способствовать непрерывности производственного процесса. Кроме того, интеграция механизма карт благосостояния и факторинговых операций в систему финансирования способна расширить доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам. Если достигнутые в этом направлении результаты окажутся устойчивыми, это может сформировать благоприятную основу для укрепления оборотного капитала производственных предприятий, роста внутреннего производства и повышения экономической активности.

Наряду с этим, широкое применение данных финансовых инструментов можно расценивать как один из факторов, стимулирующих цифровизацию банковского сектора и развитие современных финансовых механизмов.