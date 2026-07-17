Туристические сокровища Гянджи в красках (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ – В Баку состоялось открытие выставки, организованной в рамках проекта "Səyahət" и Arts Council Azerbaijan при поддержке Агентства государственной поддержки НПО Азербайджана - "Туристические сокровища Гянджи", говорится в сообщении организаторов.

На выставке представлены произведения, созданные художниками в ходе арт-экспедиции, пленэра и других мероприятий проекта. Работы отражают историческое наследие, архитектуру, культурные ценности и туристический потенциал одного из древнейших городов Азербайджана – Гянджи.

Выступая, руководитель Arts Council Azerbaijan, деятель культуры Дадаш Мамедов рассказал о концепции проекта "Арт-экспедиция", отметив важность творческих поездок художников в регионы страны, которые позволяют через искусство раскрывать их туристический потенциал.

Экспозиция стала заключительным этапом проекта и объединила лучшие работы, созданные в рамках творческой экспедиции. Всем участникам проекта были вручены дипломы за активное участие в арт-экспедиции, пленэре, воркшопе и выставке.

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