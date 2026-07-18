Минэнерго Узбекистана делает ставку на цифровизацию и усиление работы с обращениями

БАКУ/ Trend/ - Количество обращений граждан в топливно-энергетической сфере Узбекистана по итогам первого полугодия 2026 года уменьшилось на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с 50 тыс. до 39 тыс.

Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Умид Мамадаминов.

По его словам, положительная динамика стала результатом масштабных реформ, реализуемых в отрасли в последние годы. Среди ключевых факторов он назвал ввод новых генерирующих мощностей, модернизацию электрических сетей и реализацию программ по повышению энергоэффективности.

Вместе с тем Мамадаминов отметил, что ряд проблем остается нерешенным. В некоторых регионах подстанции и трансформаторные пункты продолжают функционировать с перегрузкой. Из более чем 1800 подстанций напряжением 35–110 кВ модернизировано около трети, а обновление остальных объектов будет проводиться поэтапно за счет средств государственного бюджета.

Замминистра также подчеркнул, что свыше половины всех обращений по-прежнему касается вопросов газоснабжения.

Основная часть жалоб связана с поставками природного и сжиженного газа, прежде всего с задержками доставки газовых баллонов населению. Для устранения этой проблемы министерство внедряет цифровую систему управления поставками, которая, как ожидается, позволит значительно сократить число подобных обращений до начала осенне-зимнего периода.

По словам Мамадаминова, после завершения масштабного этапа ввода новых генерирующих мощностей энергетическая отрасль переходит к следующему этапу развития. В центре внимания окажутся цифровая трансформация, модернизация инфраструктуры и автоматизация процессов управления.

В ближайшие четыре года планируется обновить около 5 тыс. километров сетей передачи и распределения электроэнергии, построить новые подстанции и внедрить цифровую автоматизированную систему управления.

Кроме того, Министерство энергетики готовит новую стратегию развития отрасли, которая предусматривает модернизацию колл-центров, совершенствование механизмов рассмотрения обращений граждан, а также использование технологий искусственного интеллекта для повышения эффективности этой работы.