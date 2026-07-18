Госфинхолдинг Кыргызстана за год инвестировал свыше 45 млрд сомов в стратегические проекты

БАКУ/ Trend/ - За первый год деятельности в статусе ОАО «Государственный финансовый холдинг» организация выделила свыше 45 млрд сомов бюджетных кредитов на реализацию стратегически важных проектов. За этот же период ее уставный капитал увеличился более чем вдвое и достиг 12,556 млрд сомов.

Об этом сообщили в Государственном финансовом холдинге.

По информации организации, через Фонды развития регионов профинансировано 247 проектов общей стоимостью более 1,2 млрд сомов. Кроме того, благодаря механизму государственных поручительств удалось привлечь финансирование инвестиционных проектов на сумму свыше 119 млрд сомов.

При содействии холдинга реализуются проекты в сфере транспортной и энергетической инфраструктуры, промышленности, сельского хозяйства, авиации, здравоохранения, регионального развития, а также поддержки малого и среднего бизнеса.

Одним из основных направлений работы холдинга остается управление государственными акционерными обществами. По итогам 2025 года в бюджет Кыргызстана было перечислено около 1,4 млрд сомов дивидендов, а рыночная стоимость компаний с государственным участием существенно выросла.

17 июля исполнился год со дня преобразования Финансово-кредитного фонда в Государственный финансовый холдинг.

Как отмечается в сообщении, создание холдинга стало частью государственной политики по совершенствованию управления государственными финансовыми активами. По инициативе президента Кыргызстана Садыра Жапарова в стране проводится курс на модернизацию системы государственного управления, стимулирование экономического роста, привлечение инвестиций и поддержку отечественного бизнеса. Государственный финансовый холдинг рассматривается как один из ключевых инструментов реализации этой стратегии.

Единственным акционером холдинга является Министерство финансов Кыргызской Республики.

В компании также подчеркнули, что намерены и дальше развивать финансовые инструменты, расширять меры государственной поддержки, наращивать инвестиционную деятельность и участвовать в реализации проектов, направленных на устойчивое развитие экономики Кыргызстана.

Единственным акционером холдинга является Министерство финансов Кыргызской Республики.

В компании отметили, что в дальнейшем планируют совершенствовать финансовые инструменты, расширять механизмы государственной поддержки, привлекать инвестиции и реализовывать проекты, направленные на устойчивое развитие экономики страны.