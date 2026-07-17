Халг Банк принял участие в международном синдицированном кредитовании

Халг Банк, продолжая расширять международное сотрудничество, принял участие в проекте синдицированного кредитования на сумму 830 млн долларов США, организованном Türk Eximbank (Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.).

Средства, привлечённые в рамках сделки с участием 32 финансовых учреждений из различных стран, будут направлены на финансирование потребностей экспортёров реального сектора экономики Турции. Средства будут использованы для поддержки экспортёров, включая малые и средние предприятия, производящие экологически чистую продукцию, а также предприятия, возглавляемые женщинами-предпринимателями.

Установленные критерии кредитования позволяют Халг Банку поддерживать финансирование проектов, соответствующих международным стандартам в области устойчивого развития и социальной ответственности. Отметим, что Халг Банк и ранее принимал участие в ряде крупных международных проектов синдицированного кредитования, реализуемых в соответствии со стандартами ESG и принципами устойчивого развития.