Сахиба Гафарова обсудила с генпрокурором Узбекистана развитие межгосударственного сотрудничества (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - 20 июля председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с находящейся с визитом в Азербайджане делегацией во главе с генеральным прокурором Республики Узбекистан Нигматиллой Юлдошевым.

Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Было отмечено, что на встрече обсуждались вопросы стратегического союзничества между Азербайджаном и Узбекистаном, межпарламентские связи, сотрудничество в сфере права и законодательства, а также взаимодействие в рамках международных организаций.

Председатель Милли Меджлиса отметила, что отношения между нашими странами основаны на братстве, дружбе и взаимном доверии. Она подчеркнула важную роль искреннего, дружеского и доверительного политического диалога между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в выходе межгосударственных связей на качественно новый этап и достижении уровня стратегического союзничества. Было подчеркнуто, что Азербайджан и Узбекистан эффективно сотрудничают в рамках международных организаций и последовательно поддерживают позиции друг друга на международных платформах.

В ходе беседы спикер парламента с удовлетворением вспомнила свои визиты в Узбекистан и проведенные там встречи, подчеркнув значимость групп дружбы и взаимных визитов депутатов в развитии наших отношений.

Сахиба Гафарова рассказала гостю об истории азербайджанского парламента, его важном месте на мусульманском Востоке и пройденном пути, а также проинформировала о сложных политических вызовах и угрозах государственности, с которыми столкнулась наша страна после восстановления суверенитета. Было отмечено, что возвращение Общенационального лидера Гейдара Алиева к власти по настойчивому требованию народа имело важное историческое значение с точки зрения сохранения независимости Азербайджана, укрепления государственности и вступления на путь стабильного развития.

Гостю было рассказано о приоритетных направлениях деятельности Милли Меджлиса в рамках текущего созыва, работе, проводимой в сфере парламентской дипломатии, совершенствования законодательной системы и укрепления принципа верховенства закона. В этой связи была подчеркнута важность конструктивного сотрудничества между Милли Меджлисом и Генеральной прокуратурой Азербайджанской Республики.

Н.Юлдошев отметил, что во время каждого визита в Азербайджан становится свидетелем динамичного развития страны, и добавил, что они с большим удовольствием следят за достигаемыми успехами. Он оценил масштабные восстановительные и реконструкционные работы, проводимые на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, как яркий пример высокого созидательного потенциала страны. Гость высоко оценил шаги, предпринимаемые Азербайджаном по установлению устойчивого мира на Южном Кавказе, и его вклад в формирование новых возможностей для сотрудничества в регионе.

Нигматилла Юлдошев констатировал успешное развитие межпарламентских связей между Азербайджаном и Узбекистаном, отметив, что это сотрудничество является одним из важных направлений отношений между двумя странами.

В ходе беседы было подчеркнуто, что межпарламентское сотрудничество играет важную роль в развитии отношений между странами, и выражена уверенность в успешном продолжении эффективного взаимодействия между парламентами Азербайджана и Узбекистана и впредь.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.