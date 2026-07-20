В Туркменистане производство зерна выросло на 11,6% в первом полугодии 2026 года

БАКУ/ Trend/ - Туркменистан увеличил производство зерна на 11,6% по итогам первого полугодия 2026 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Туркменистана, опубликованном по итогам расширенного заседания Кабинета министров под председательством Президента Сердара Бердымухамедова. Соответствующие данные представил председатель Государственного комитета по статистике Довлетгелди Аманмухаммедов.

«По сравнению с аналогичным периодом 2025 года производство зерна увеличилось на 11,6%, овощей — на 12,8%, бахчевых культур — на 3,3%, картофеля — на 4,2%, а молока — на 0,3%», — говорится в сообщении правительства.

Рост производства отражает продолжающиеся усилия Туркменистана по укреплению продовольственной безопасности и повышению эффективности сельскохозяйственного производства. Увеличение объемов урожая также повышает значение эффективной транспортной инфраструктуры для обеспечения внутреннего рынка и развития потенциального экспорта сельхозпродукции.

На этом фоне Международный транспортный форум (ITF) в эксклюзивном интервью Trend представил свою оценку развития транспортной системы региона. В организации отметили, что Средний коридор — торговый маршрут, соединяющий Китай и Центральную Азию с Европой через Каспийское море, Южный Кавказ и Турцию, — сохранит свое стратегическое значение для евразийской транспортной связанности даже в случае повышения привлекательности южных маршрутов через Иран после устойчивой нормализации отношений между Вашингтоном и Тегераном.

«Средний коридор в любом случае сохранит стратегическую ценность как диверсифицированный маршрут между Азией и Европой, позволяющий обходить как Россию, так и Иран. Он продолжит пользоваться значительной политической и инвестиционной поддержкой в рамках развития евразийской транспортной связанности», — подчеркнули в ITF.