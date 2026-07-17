Британский депутат отметил стратегическое значение Азербайджана в энергетике и транспорте

БАКУ /Trend/ – Роль Азербайджана как ключевого энергетического партнера Великобритании и источника стабильности на Южном Кавказе приобретает все большее значение.

Об этом заявил руководитель межпарламентской группы дружбы Великобритания-Азербайджан в парламенте Великобритании Боб Блэкман в ходе выступления в рамках летнего перерыва заседаний парламента имени сэра Дэвида Эмесса, говорится в заявлении парламента Великобритании.

Блэкман отметил, что его недавний визит в Азербайджан продемонстрировал растущее стратегическое значение страны для Соединенного Королевства, особенно на фоне изменений, затрагивающих традиционные транспортные маршруты, и усиления геополитической неопределенности.

«Это отражает важность страны, которая является как ключевым энергетическим партнером Великобритании, так и источником стабильности на Южном Кавказе. Во время визита я увидел, как перебои с традиционными маршрутами через Россию и некоторые части Ближнего Востока повысили роль Азербайджана как важнейшего транспортного и авиационного узла, соединяющего Европу и Азию через Средний коридор», – сказал он.

Британский парламентарий подчеркнул, что Лондону следует продолжать укреплять отношения с Баку и обеспечить, чтобы двустороннее сотрудничество отражало растущую роль Азербайджана в региональных и международных вопросах.

«По мере роста геополитической неопределенности крайне важно, чтобы Великобритания продолжала укреплять свои отношения с Азербайджаном и не воспринимала их как нечто само собой разумеющееся. Мы должны оперативно реализовать стратегическое партнерство, объявленное в прошлом году, углубляя сотрудничество в сфере торговли, инвестиций, обороны, образования и цифровизации», – отметил Блэкман.

Он также подчеркнул важность продолжения сотрудничества в гуманитарной сфере, включая поддержку усилий по разминированию освобожденных территорий Азербайджана.

«Став свидетелем последствий загрязнения земель минами в Азербайджане, где освобожденные территории возвращаются к нормальной жизни, я также считаю, что Великобритания должна продолжать поддерживать усилия по разминированию», – сказал он.

Блэкман добавил, что существующее партнерство между двумя странами создает основу для дальнейшего развития сотрудничества.

«Великобритания и Азербайджан уже имеют прочное партнерство. Сейчас приоритетом является обеспечение того, чтобы наши политические отношения соответствовали растущему стратегическому значению, а также продолжение поддержки мирного сосуществования Азербайджана и Армении», – заявил британский парламентарий.