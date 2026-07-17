Фильм, покоривший международные кинофестивали, теперь эксклюзивно в Park Cinema (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ – В кинотеатре Park Cinema Flame Towers состоялся специальный фан-показ одного из самых ожидаемых фильмов года "Кодекс Данте", сообщает корреспондент Trend.

Первыми увидеть картину смогли представители СМИ, кинокритики, блогеры, а также киноманы. Фильм вызвал большой интерес у публики и получил высокие оценки по итогам первого просмотра.

После успешных показов на международных кинофестивалях, где картина привлекла внимание критиков и любителей кино, "Кодекс Данте" вышел в мировой кинопрокат.

В Азербайджане фильм эксклюзивно демонстрируется только в сети кинотеатров Park Cinema – на английском и русском языках, а также с азербайджанскими субтитрами.

Сюжет разворачивается в XXI веке, где писатель Ник оказывается втянут в опасную миссию по похищению рукописи "Божественной комедии" Данте Алигьери. Параллельно разворачиваются события XIV века, связанные с самим Данте. Переплетение двух эпох, загадок, исторических мотивов и драматических событий превращает фильм в захватывающее путешествие сквозь время.

Билеты доступны на сайте Park Cinema https://new.parkcinema.az/az/movie/6a4769a951f6545d3aa51a4c

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