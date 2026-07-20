Иран не враждует ни с одной из стран региона – Бегаи

БАКУ/ Trend/ - Иран не враждует ни с одной из соседних стран и государств региона.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции в Тегеране заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Бегаи.

«Иран твердо верит, что единственным путем к созданию устойчивой безопасности в регионе являются сотрудничество и взаимопонимание между региональными странами без военного вмешательства и интервенции со стороны США. Иран призывает страны региона не позволять США использовать свои возможности для нападения на Иран. До тех пор, пока атаки на Иран будут продолжаться, Иран будет давать на них ответ», — отметил он.

Багаи подчеркнул, что в отношении Ирана осуществляются атаки в различных формах, а также звучат угрозы нанести удары по электростанциям страны. По его словам, подобные шаги не соответствуют никаким международным критериям.

Напомним, что очередной виток напряженности в отношениях между США и Ираном начался 8 июля. В тот день Вооруженные силы США, впервые после подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном, нанесли серию ударов по территории Ирана, заявив, что это стало ответом на нападение на торговое судно в Ормузском проливе. В тот же день президент США Дональд Трамп объявил о прекращении режима прекращения огня с Ираном. В ответ Тегеран начал наносить удары по объектам США, расположенным на территории Бахрейна, Иордании, Катара, Кувейта, ОАЭ и Омана.

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в распространенном 20 июля сообщении заявило об успешном завершении девятой подряд ночи ударов по Ирану.