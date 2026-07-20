Счетная палата Азербайджана внедряет систему аудита на основе ИИ - Вугар Гюльмамедов (ВИДЕО)

БАКУ/ Trend/ - Счетная палата Азербайджана планирует внедрить механизмы автоматической оценки рисков, анализа больших данных (Big Data) и принятия решений на основе искусственного интеллекта в процессе аудита.

Об этом в совместном интервью Агентству международной информации Trend и Общественному телевидению (İTV) заявил председатель Счетной палаты Азербайджана Вугар Гюльмамедов.

По его словам, в настоящее время создается информационная система для получения отчетов от организаций государственного сектора через единую платформу и их оперативной обработки. Информационная система Счетной палаты уже размещена в правительственном облаке (G-Cloud).

«После полного ввода системы в эксплуатацию подготовка ежегодных планов работы, а также этапы подготовки и планирования аудита будут осуществляться полностью в электронном виде. Будет обеспечена автоматическая оценка рисков по различным сценариям», — отметил В.Гюльмамедов.

Он подчеркнул, что искусственный интеллект и анализ больших данных позволят освободить аудиторов от трудоемких технических процессов и уделить больше внимания профессиональному суждению.

Председатель Счетной палаты добавил, что при внедрении данных систем особое внимание будет уделено вызовам в сфере кибербезопасности.

Отметим, что полное интервью В.Гюльмамедова АМИ Trend и Общественному телевидению выйдет в эфир 22 июля в 21:00.