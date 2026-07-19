TBC Uzbekistan признан лучшим цифровым банком Центральной Азии

БАКУ/ Trend/ - TBC Uzbekistan получил награду Central Asia's Best Digital Bank («Лучший цифровой банк Центральной Азии») на премии Euromoney Awards for Excellence.

Об этом сообщили в TBC Uzbekistan.

Кроме того, банк был удостоен наград «Лучший цифровой банк Узбекистана», «Лучший банк Узбекистана в сфере потребительского кредитования» и «Лучший цифровой банк Узбекистана для малого и среднего бизнеса».

«С момента выхода на рынок Узбекистана в 2020 году мы значительно продвинулись в реализации нашей цели — сделать финансовые услуги в Центральной Азии более доступными и современными. Мы создали ведущую розничную банковскую платформу, активно развиваем направление для бизнеса и используем искусственный интеллект для качественного улучшения клиентского опыта. Признание со стороны Euromoney подтверждает наши успехи в создании не только ведущего цифрового банка Узбекистана, но и инновационного технологического лидера в масштабах всей Центральной Азии», — заявил генеральный директор TBC Uzbekistan Ника Курдиани.

В компании отметили, что награды отражают развитие цифровой финансовой экосистемы, которой сегодня пользуются более 6 млн активных пользователей ежемесячно. Экосистема включает розничные банковские услуги, кредитование, платежные сервисы, услуги BNPL («покупай сейчас — плати потом»), страхование, туристические и билетные сервисы, а также цифровые решения для малого и среднего бизнеса через платформы TBC Business и BILLZ.

В TBC Uzbekistan также подчеркнули, что одним из ключевых факторов успеха стала стратегия внедрения искусственного интеллекта. Разработанный компанией ИИ-помощник Lola объединяет клиентов и бизнес в рамках цифровой экосистемы. Он использует собственную технологию распознавания речи и большие языковые модели на узбекском языке, которые также применяются в службе поддержки, продажах и работе с задолженностью.

Премия Euromoney Awards for Excellence считается одной из наиболее престижных международных наград в банковской сфере. Ежегодно ею отмечаются финансовые организации более чем из 125 стран и территорий за достижения в области эффективности, инноваций и качества обслуживания клиентов.

Как отмечает Trend, признание TBC Uzbekistan отражает стремительное развитие финтех-сектора Узбекистана и растущую роль цифрового банкинга в Центральной Азии. По мере того как финансовые организации все активнее инвестируют в искусственный интеллект и цифровые экосистемы, конкуренция в отрасли будет способствовать ускорению инноваций и расширению доступа населения к современным финансовым услугам.