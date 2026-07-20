Иран не отступил от Исламабадского меморандума о взаимопонимании – Пезешкиан

БАКУ/ Trend/ - Официальный Тегеран не отступил ни от одного из 14 пунктов Исламабадского меморандума о взаимопонимании, подписанного между Ираном и США, а также от своих национальных интересов, принципов и ценностей.

Об этом сегодня в Тегеране на заседании Высшего судебного совета заявил Президент Ирана Масуд Пезешкиан.

«Иран не предоставил противоположной стороне никаких возможностей, противоречащих интересам страны. При внимательном рассмотрении деталей этого меморандума о взаимопонимании становится очевидной часть достижений, которые служат в пользу Ирана», — заявил он.

Пезешкиан отметил, что на практике в данном меморандуме невозможно найти пункты, которые были бы в одностороннем порядке выгодны американской стороне.

«Иран продолжает свой путь в защите национальных интересов и не допускает в этом никаких сомнений. Однако в то же время необходимо смотреть на вещи реалистично, и на этом пути страна также принимает естественные негативные последствия», — добавил он.

Напомним, что очередной виток напряженности в отношениях между США и Ираном начал разворачиваться 8 июля. В тот день Вооруженные силы США, впервые после подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном, нанесли серию ударов по территории Ирана, заявив, что это стало ответом на нападение на торговое судно в Ормузском проливе. В тот же день президент США Дональд Трамп объявил о прекращении режима прекращения огня с Ираном. В ответ Тегеран начал наносить удары по объектам США, расположенным на территории Бахрейна, Иордании, Катара, Кувейта, ОАЭ и Омана.

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в распространенном 20 июля сообщении заявило об успешном завершении девятой подряд ночи ударов по Ирану.