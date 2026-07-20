Казахстан и Грузия внедряют электронные разрешения для грузоперевозок по Среднему коридору

БАКУ /Trend/ - Казахстан и Грузия договорились о запуске системы электронного обмена разрешениями для международных автомобильных грузоперевозок в рамках развития координации по Среднему коридору.

Об этом говорится в сообщении Министерства транспорта Казахстана.

Решение было принято в ходе заседания Совместной казахстанско-грузинской комиссии по международным автомобильным перевозкам, прошедшего в Астане.

Согласно информации комиссии, тестирование цифровой платформы e-Permit начнется 22 июля 2026 года. Система позволит перевозчикам двух стран подавать и проверять разрешения на перевозки в электронном формате вместо действующей бумажной процедуры.

Стороны также обсудили дальнейшее расширения квот на разрешения для грузовых перевозок. После полноценного запуска системы электронного обмена Казахстан и Грузия планируют перейти к безлимитному режиму выдачи разрешений для двусторонних автомобильных перевозок.

Для удовлетворения текущего спроса до полноценного запуска цифровой платформы комиссия одобрила выделение дополнительных 6 000 бумажных разрешений до конца 2026 года.

«Кроме того, предварительная квота разрешений на 2027 год была согласована в объеме 20 500 единиц, что на 6 000 больше по сравнению с предыдущим периодом. Увеличение квоты создаст дополнительные возможности для удовлетворения спроса на международные автомобильные перевозки и развития торгово-экономических связей между Казахстаном и Грузией», – говорится в сообщении.

Расширение возможностей в сфере транспортного документооборота связано с ростом грузопотоков по Среднему коридору, который соединяет Китай с европейскими рынками через Центральную Азию и Южный Кавказ.

По итогам встречи стороны договорились создать техническую мониторинговую группу для контроля за запуском электронной платформы и координации обмена данными между соответствующими транспортными и таможенными органами.