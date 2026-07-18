КСИР заявил об ударах по американским военным объектам в Бахрейне

БАКУ/ Trend/ - Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о нанесении ударов по военным объектам США на территории Бахрейна.

Согласно заявлению КСИР, в результате атаки был поражен склад американских беспилотников. Кроме того, иранская сторона утверждает, что был полностью уничтожен «главный центр искусственного интеллекта», который использовался для наведения ударов по объектам в Иране.

В КСИР отметили, что для проведения операции были задействованы баллистические ракеты и беспилотные летательные аппараты.

