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КСИР заявил об ударах по американским военным объектам в Бахрейне

Иран Новость 18 июля 2026 01:14 (UTC +04:00)
КСИР заявил об ударах по американским военным объектам в Бахрейне
Ниджат Исмиев
Ниджат Исмиев
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БАКУ/ Trend/ - Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о нанесении ударов по военным объектам США на территории Бахрейна.

Согласно заявлению КСИР, в результате атаки был поражен склад американских беспилотников. Кроме того, иранская сторона утверждает, что был полностью уничтожен «главный центр искусственного интеллекта», который использовался для наведения ударов по объектам в Иране.

В КСИР отметили, что для проведения операции были задействованы баллистические ракеты и беспилотные летательные аппараты.

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