В США призвали отменить 907-ю поправку и начать поставки истребителей в Азербайджан

БАКУ/ Trend/ - Генеральный директор Henry Public Relations, соучредитель RedPresswire и комментатор Newsmax TV Брайан Э. Лейб (Bryan E. Leib) призвал отменить раздел 907 Закона США "О поддержке свободы" (Freedom Support Act) 1992 года и начать поставки американских истребителей Азербайджану.

Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в социальной сети X.

"Нам необходимо отменить раздел 907 Закона США "О поддержке свободы" 1992 года и продавать американские истребители нашему стабильному и надежному союзнику - Азербайджану", - написал Лейб.

Напомним, что в конце 2025 года член Палаты представителей США Анна Паулина Луна представила законопроект, направленный на полную отмену 907-ой поправки.