В Шуше представлена музыкально-художественная композиция «Тоска по слову - Гейдарбабая салам» (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - В рамках Дней поэзии Вагифа в Шуше, организованных совместно Министерством культуры и Фондом Гейдара Алиева, представлена музыкально-художественная композиция «Тоска по слову – Гейдарбабая салам».

Как сообщили в Министерстве культуры, композиция, посвященная 120-летию со дня рождения выдающегося азербайджанского поэта Мухаммеда Хусейна Шахрияра, была представлена перед домом Ханской дочери Натаван.

Режиссер-постановщик композиции - Заслуженный артист Логман Керимов, режиссер – Эльнур Мамедов, композитор – Тарлан Аскерли.

В сценической постановке участвовали Народный артист Сабир Мамедов, заслуженные артисты Казым Гасангулиев, Назир Рустамов, Эльшан Рустамов, актеры – Назрин Абдуллаева, Вюсал Мамедов, Захра Салайева, Сурахи Алимамедова и Эмин Севдималыева.

Музыкальные фрагменты в исполнении Айшан Мехдиевой (вокалистка), Заслуженного артиста Тогрула Асадуллаева (кяманча), Сахавата Мамедова (тар) и Джафара Гасанова (нагара) были встречены аплодисментами.