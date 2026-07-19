Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

БАКУ/ Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Ночью и утром местами возможны кратковременные дожди, северо-западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 22-24°, днем - 27-30° тепла. Атмосферное давление - 760 мм рт. ст., относительная влажность ночью - 70-75 %, днем - 55-60 %.

В большинстве районов Азербайджана ожидается преимущественно ясная погода, однако в отдельных горных и предгорных районах возможны осадки. Местами возможны ливни, грозы и град, в горах временами ожидается туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22-26°, днем - 33-38° тепла, в горах ночью - 13-18°, днем - 23-28° тепла.