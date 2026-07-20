Иран и Оман намерены усилить координацию по Ормузскому проливу - Бегаи

БАКУ/ Trend/ - Иран совместно с Оманом стремится выработать необходимые механизмы и принять меры в отношении Ормузского пролива.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции в Тегеране заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Бегаи.

«Иран не намерен допускать, чтобы Ормузский пролив снова превратился в инструмент угрозы безопасности и национальным интересам страны. Очевидно, что прибрежными государствами здесь являются Иран и Оман. Иран полон решимости принять необходимые меры для обеспечения суверенитета и уверенности в том, что Ормузский пролив не будет использоваться ненадлежащим образом с целью нанесения ущерба интересам страны», — заявил он.

Бегаи добавил, что Иран верит в реализацию этих шагов именно через сотрудничество двух прибрежных стран. По его словам, с первых же дней восстановления режима прекращения огня между Ираном и США (7–8 апреля) Тегеран контактировал с Маскатом по вопросу Ормузского пролива. Иран продолжает проводить консультации с оманской стороной.

Напомним, что очередной виток напряженности в отношениях между США и Ираном начался 8 июля. В тот день Вооруженные силы США, впервые после подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном, нанесли серию ударов по территории Ирана, заявив, что это стало ответом на нападение на торговое судно в Ормузском проливе. В тот же день президент США Дональд Трамп объявил о прекращении режима прекращения огня с Ираном. В ответ Тегеран начал наносить удары по объектам США, расположенным на территории Бахрейна, Иордании, Катара, Кувейта, ОАЭ и Омана.

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в распространенном 20 июля сообщении заявило об успешном завершении девятой подряд ночи ударов по Ирану.