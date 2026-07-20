ЦБА налаживает стратегическое сотрудничество с британским Chartered Insurance Institute

БАКУ/ Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) налаживает стратегические партнерские отношения с британским институтом Chartered Insurance Institute.

Об этом говорится в сообщении Центрального банка Азербайджана.

Как отмечается, ЦБА продолжает реализацию инициатив, направленных на развитие кадрового потенциала финансового сектора. Установление стратегического партнерства с британским Chartered Insurance Institute стало очередным важным шагом в этом направлении.

В рамках сотрудничества состоялась встреча делегации во главе с генеральным директором Центрального банка Вюсалом Гурбановым и главным исполнительным директором института Мэтью Хиллом. Стороны обсудили перспективы взаимодействия в сфере развития человеческого капитала в страховом секторе Азербайджана, а также возможность превращения страны в региональный учебно-тренировочный центр по страхованию, соответствующий международным стандартам.

Было отмечено, что Chartered Insurance Institute является одним из ведущих мировых институтов профессионального образования в сфере страхования и финансовых услуг.

В рамках сотрудничества достигнута предварительная договоренность о запуске в Азербайджане образовательной программы международного уровня с участием профессоров и экспертов института.

Отмечается, что программа позволит специалистам страхового и финансового секторов, а также всем, кто планирует карьеру в этой сфере, получить профессиональное образование в области страхования и риск-менеджмента по международным стандартам.

Ожидается, что реализация программы будет способствовать подготовке высококвалифицированных специалистов, отвечающих современным требованиям рынка труда.